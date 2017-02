Einwanderungspolitik Was Kanada bei der Integration alles richtig macht

John Ralston Saul, 69, kanadischer Autor und Historiker, war von 2009 bis 2015 Präsident des Schriftstellerverbandes PEN International.

Es ist faszinierend, den Krebs der Angst zu beobachten, wie er sich in die Seele einschleicht, in die Vorstellungskraft. Während dieser Krebs sich verbreitet und verwandelt, in Populismus, Rassismus und Ausgrenzung, sind wir wie gelähmt, unfähig, uns vorzustellen, wie wir zurückschlagen sollen. Doch Trump hat den Amerikanern und vielleicht uns allen mit dem Extremismus seiner ersten Wochen im Amt auf vertrackte Weise einen Gefallen erwiesen. Seine rassistischen, wohl illegalen und vermutlich verfassungsfeindlichen Dekrete sind ein Weckruf.

Mehr als das, sie sind eine Warnung an Washingtons traditionelle Verbündete, sich in Acht zu nehmen. Ist dieser Mann ein stabiler, vertrauenswürdiger Partner? Kanada ist durch die 6000 Kilometer lange Grenze der engste Verbündete der USA und darüber hinaus der zweitgrößte Handelspartner. Doch Premierminister Justin Trudeau hält sich zurück und lässt Beamte hinter den Kulissen verhandeln. Zugleich bestand seine Reaktion auf Trumps Einreiseverbot für Muslime darin, absichtsvoll die flüchtlingsfreundliche Politik Kanadas zu bekräftigen, ohne die USA oder ihren Präsidenten zu erwähnen.

Dass die steigende Zahl an Flüchtlingen und Migranten in den Gesellschaften des Westens Angst auslöst, sollte niemanden überraschen. Der Reflex ist uralt; wir fürchten, was wir nicht kennen. Und Politik bedient sich solcher Ängste, auch das war schon immer so. Entsetzt verfolgen wir die Reaktionen: Gewalt gegen die Fremden, offener Rassismus - auch bei uns. Am vergangenen Wochenende erschoss ein 27-jähriger Kanadier in einer Moschee in Québec sechs Betende. Die Reaktion der Bevölkerung war aber ein eindeutiges Bekenntnis zu unserer kulturellen Vielfalt und unserer Einwanderungspolitik. Wir Kanadier sind anscheinend die einzige westliche Demokratie, die sich über die Themen Asyl und Migration nicht zerstritten hat, die weder mit Populismus noch mit politischem Extremismus zu kämpfen hat. Wie funktioniert das?

