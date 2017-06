Flüchtlinge Warum wir uns vor der Wahrheit drücken

Es waren Bilder, die in den vergangenen Jahren die deutsche Flüchtlingspolitik bestimmt haben. Bilder oder die Angst vor ihnen. Da waren die Tränen des libanesischen Mädchens Reem beim Bürgerdialog mit Angela Merkel in Rostock. Da war der syrische Junge Alan Kurdi, drei Jahre alt, angeschwemmt am Strand von Bodrum. Da waren Videoaufnahmen von Menschen in Budapest, die Merkels Namen skandierten. Und jetzt sind es die Bilder der versuchten Abschiebung eines 20-jährigen afghanischen Berufsschülers in Nürnberg. Bilder von Polizisten, die mit Hunden und Knüppeln gegen Schüler vorgingen, weil diese sich den Beamten in den Weg gestellt hatten.

Es ist ein Zeichen unserer Menschlichkeit und Empathie, dass uns diese Bilder nicht kalt lassen. Aber sie bewegen uns auch deshalb, weil sie an unsere Schuldgefühle rühren. Weil wir wissen, dass wir Glück hatten in der Lebenslotterie, das Glück, in Deutschland geboren zu sein. Und nicht in Syrien, Somalia oder Sudan. Die Menschen kommen nach Deutschland, weil sie vor ihren Lebensumständen fliehen und an unserem Glück teilhaben wollen. Wir verstehen sie gut. Wir wissen aber auch, dass wir nicht bereit sind, unseren Wohlstand mit allen zu teilen, die kommen wollen. Denn das wären weit mehr als jene 890.000, die 2015 in Deutschland ankamen. Es wären so viele, dass es das Land zerreißen würde. Das wissen wir ebenfalls, selbst wenn es uns schon schwerer fällt, es anzuerkennen oder gar auszusprechen.

Wir wollen nicht mit allen teilen, nur offen sehen soll das niemand, denn abweisend wirken, das wollen wir auch nicht. Niemand hat dieses Prinzip so gut verstanden wie die Kanzlerin. Noch am Tag, an dem die Bilder von Nürnberg und dem Anschlag nahe der deutschen Botschaft in Kabul die deutschen Nachrichtenseiten im Netz beherrschten, schränkte die Regierung Abschiebungen nach Afghanistan ein. Ruppige bayerische Polizisten zwingen einen Schüler dorthin, wo gerade eine gewaltige Bombe explodiert ist? Unmöglich.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.