Integrationsdebatte Richtig ankommen

Dilshad Jaro würde gern Deutsche kennenlernen. Manchmal fährt der 27-jährige Syrer zum Hauptbahnhof und kauft sich Fladenbrot und Kichererbsenmus. Dann ist er mittendrin im Hamburger Leben. Aber einfach jemanden ansprechen? Das traut er sich nicht.

In der Flüchtlingsunterkunft im Hamburger Osten, wo Jaro seit ein paar Wochen wohnt, hat er fast nur Ausländer um sich. "Das macht es nicht leicht", sagt er. Immerhin hat er jetzt mehr Privatsphäre, um deutsche Vokabeln und Grammatik zu lernen. Zuvor war der junge Mann mit seiner Frau, dem gemeinsamen Baby und seiner Mutter in einem Containerdorf mit 240 Schlafplätzen im Stadtteil Lokstedt untergebracht.

Dort lebte die Familie auf 15 Quadratmetern: zwischen zwei Stockbetten, einem Kinderbett, einem Tisch, vier Metallspinden. Es war warm dort, sauber, trocken - und der syrische Bürgerkrieg fast 3000 Kilometer entfernt, die Jaros waren dankbar. Aber es war beengt. Schrie in der Nacht das Baby, wurde auch die Oma wach.

In der neuen Unterkunft haben sie nun eine Küche und ein zusätzliches Zimmer. Für die Familie ist das ein großer Fortschritt, aber alle würden noch lieber endlich richtig in Hamburg ankommen, mit allem, was dazugehört: einer eigenen Wohnung, Arbeit, Freunden und Bekannten.

