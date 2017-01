Vorwürfe gegen Flüchtlingsheim in Mittelangeln "Erst als ich schrie, ließen sie mich raus"

Felder und Wiesen umgeben das Heim im Norden Schleswig-Holsteins. Rund 80 minderjährige Flüchtlinge wohnen hier. Das ehemalige Gutshaus von Satrupholm in Mittelangeln ist hellgelb gestrichen, nebenan wurde gerade ein Neubau aus Rotklinkersteinen fertiggestellt.

"Integration vom ersten Tag an" - das verspricht der Betreiber, die Hamburger Sternipark GmbH, auf seiner Website. Er wolle jungen Flüchtlingen "das Gefühl geben, endlich in Sicherheit zu sein, und ihnen bei der Verarbeitung der teils fürchterlichen Erfahrungen der Flucht und der Trennung von den Eltern helfen". Die Jugendlichen lernen Deutsch, gehen zur Schule, machen Praktika.

Was so gut und wohltätig klingt, erleben manche private Vormunde ganz anders: Sie klagen über schlimme hygienische Zustände sowie mangelnde Fürsorge und fühlen sich zudem von Heimleitung und Betreuern drangsaliert. "Ich kam mir vor wie bei einer Sekte", sagt ein Vormund.

In dem Heim in Mittelangeln wohnte auch das Mündel von Joachim Wohlerdt, ein Junge aus Syrien. Wohlerdt ist Amtsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Flensburg, der Familienvater engagiert sich im CDU-Ortsverband und ist Mitglied im Kirchenvorstand. Seit März ist er auch Vormund eines 16-Jährigen, der allein aus einem Dorf bei Homs vor dem Bürgerkrieg in Syrien nach Deutschland floh. "Meine Frau und ich hatten von Anfang an das Gefühl, dass Sternipark unsere Vormundschaft verhindern wollte", sagt Wohlerdt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.