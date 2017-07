Psychisch kranker Flüchtling Der Mann, der in Sachsen an einen Baum gefesselt wurde

Was von Schabas Salehs großer Reise bleibt, ist ein verwackeltes Video, 2 Minuten und 34 Sekunden lang, aufgenommen in einem deutschen Supermarkt im Mai 2016. Es zeigt ihn, einen kräftigen Mann mit Badeschlappen, Sweatshirt, kurzer Hose und einer Zigarette hinter dem rechten Ohr.

Schabas Saleh hält zwei Weinflaschen in den Händen. Dornfelder trocken, das Stück zu 5,99 Euro. Etwas stimmt nicht mit ihm. Er gestikuliert und diskutiert an der Kasse. Es ist nicht viel zu verstehen von dem, was er sagt. Nur so viel: Es gibt Ärger wegen einer Telefonkarte.

Vier Männer kommen in den Markt und nehmen Saleh die Flaschen ab. Sie schieben ihn zum Ausgang, brüllen, schlagen in seine Richtung, einer nimmt ihn in den Schwitzkasten. Danach hockt der verstörte Iraker, ein Flüchtling, 21 Jahre alt, vor dem Supermarkt. Von besorgten Bürgern an ein Lindenbäumchen gefesselt.

Der Fall im sächsischen Arnsdorf hat Deutschland schockiert. Er mobilisierte ein Jahr lang alle Lager. Flüchtlingsfreunde sahen eine marodierende Bürgerwehr am Werk. Rechte beklagten, dass Zivilcourage kriminalisiert werde. Linke zweifelten an der korrekten rechtsstaatlichen Aufarbeitung des Falles. Verschwörungstheoretiker glauben bis heute an ein großes rechtes Netzwerk, weil Schabas Saleh ein Jahr später tot in einem sächsischen Wald gefunden wurde. Es ist eine Geschichte, auf die in der aufgeregten Flüchtlingsdebatte Vertreter aller Lager aufsprangen, weil jeder sie nach seinen Vorstellungen auslegen kann. Was war geschehen?

