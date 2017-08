Crashkurs Wie ich meine Flugangst überwunden habe

Über den Wolken schweben, scheinbar schwerelos, und von oben hinab auf die winzige Erde schauen, die Filme, das Reisefieber - gefällt sogar mir, es gehört für mich zur guten Seite der Angst.

Zur bösen Seite gehört der ganze Rest: das mulmige Gefühl bei der Sicherheitskontrolle, wenn sie mich abtasten und durchleuchten und nach Flüssigkeiten und Sprengstoff fragen. Das schlechte Gewissen wegen der CO²-Emissionen, das Lauschen bei jedem Geräusch an Bord, die Aufschreie bei Turbulenzen, der panische Fensterblick zu den dunklen Wolkenbergen, in die wir blindlings rasen. Hilfe, Herr Pilot, sehen Sie die denn nicht?

Es gab keinen echten Auslöser für meine Angst, es ist vielleicht dieses Zuviel an Nachrichten und Bildern, das Katastrophenkino in meinem Kopf, das anspringt, sobald ich Platz genommen habe an Bord: Mohammed Atta beim Check-in, zerfetzte Wrackteile, Wasserleichen. Das ist die schlimme Seite der Angst, meiner Angst vor dem Fliegen, jeder fünfte Deutsche, heißt es, leidet ebenso wie ich.

Eigentlich bin ich kein Angsthase, das möchte ich betonen. Ich fliege viel und weit, vor allem beruflich. Ich saß schon in einer burmesischen Cessna, in einem Militärhubschrauber über Belutschistan, schwebte im Heißluftballon über Paris. Aber je öfter ich in der Luft unterwegs bin, desto größer wird meine Angst. Sie ereilte mich vor zwei, drei Jahren wie eine Plage, warum, weiß ich nicht. Aber ich weiß, ich kann mir Flugangst nicht leisten, und ich schäme mich dafür, dass ich sie habe.

