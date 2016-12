Football Leaks Schmuddeliges Geld, schmutzige Methoden

Du bist: der Neuling im Geschäft.

Er ist: der Präsident von Real Madrid.

Du willst ihm einen Spieler verkaufen.

Er bekommt vermutlich jeden Tag so ein Angebot.

Du bist einer von zu vielen.

Er ist der größte Vereinsboss auf Erden.

Was also ist dein Plan?

Der älteste Plan. Sex. Denn du bist: Doyen Sports, die skrupelloseste Sportfirma der Welt.

Und er ist: doch auch nur ein Mann.

Am 7. August 2013 spielt Real Madrid in Miami gegen den FC Chelsea. Es ist das Finale eines Sommerturniers, bei dem es in Wahrheit nicht um den Pokal geht, den irgendeine Brauerei gestiftet hat, sondern um die Antrittsprämie, die vorher schon feststeht. Ein paar Millionen.

Für Doyen Sports allerdings, den ehrgeizigen Newcomer im Menschenhandel mit Fußballspielern, soll es das Match des Jahres werden.

Ein Match, das nicht auf dem Rasen entschieden wird, sondern in einer Luxussuite in der Nacht vor dem Spiel.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.