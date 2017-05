Football Leaks Eine Milliarde von Adidas für Real Madrid

Die schmutzigen Geschäfte im Profifußball

Die Football Leaks sind mit 18,6 Millionen Dokumenten das größte Datenleck in der Geschichte des Sports. Monatelang wertete ein SPIEGEL-Team gemeinsam mit dem Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations (EIC) die Daten aus. Nun erscheint am 11. Mai ein SPIEGEL-Buch zu dieser Recherche. Rafael Buschmann und Michael Wulzinger beschreiben darin, wie sie John, den Mann hinter Football Leaks, kennenlernten und wie er vom Jäger zum Gejagten wurde. Dazu erzählt das Buch weitere Enthüllungsgeschichten über Stars wie Zlatan Ibrahimovic und Cristiano Ronaldo und über die dunklen Geschäfte kroatischer Paten, von Spielerberatern und Steuerbetrügern. Die Textauszüge des Vorabdrucks zeigen, wie Sponsoren und Investoren die Champions League zu einem immer ungerechteren Wettbewerb werden lassen - festgemacht an den beiden Halbfinalgegnern Real und Atletico Madrid.

Für die Fans von Real Madrid ist der Cibeles-Brunnen ein mythischer Ort. Hier, im Herzen der spanischen Hauptstadt, feiert der Verein seine größten Siege. Ein offener Doppeldeckerbus chauffiert die Mannschaft an solchen Festtagen den Prachtboulevard Paseo de la Castellana hinunter, Zehntausende jubelnder Fans tummeln sich dann auf den Straßen.

So war es auch Ende Mai 2016 am Tag nach dem Sieg im Champions-League-Finale gegen Atlético Madrid: Die Plaza de Cibeles erlebte eine Orgie in Weiß, der Farbe der Königlichen. Diese Festtage für Real Madrid sind traditionell auch Festtage für den Ausrüster des Klubs: Adidas.

Wo beim Triumphzug durch Spaniens Hauptstadt das Vereinswappen von Real zu sehen war, prangte auch gut sichtbar das Firmenlogo mit den drei Streifen. So hat es sich der Sportartikelkonzern aus Deutschland unter dem Stichwort "Celebrations" auch in den Entwurf eines Ausrüstervertrags mit Real Madrid schreiben lassen - ein Dokument, das sehr viel über die Exzesse des globalen Fußballgeschäfts erzählt. Denn Adidas will für seine exklusive Nähe zu Real Madrid eine Milliarde Euro zahlen.

Eine Milliarde.

