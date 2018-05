Football Leaks Klopp und die Prämien-League

Im August 2016 hatte Jürgen Klopp noch den Fußballromantiker gegeben. Der französische Mittelfeldspieler Paul Pogba war für 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt. Das war damals Weltrekord, und Klopp, seit fast einem Jahr Trainer des FC Liverpool, hatte gesagt: "An dem Tag, an dem das Fußball ist, werde ich meinen Job nicht mehr machen."

Etwa anderthalb Jahre später hörte sich Klopp ganz anders an. Am 1. Januar 2018 verkündete der FC Liverpool die Verpflichtung des niederländischen Innenverteidigers Virgil van Dijk. Die Ablösesumme: 70 Millionen Pfund, umgerechnet knapp 80Millionen Euro. 4 Millionen Pfund kommen hinzu, sollte van Dijk 150 Spiele für sein neues Team gemacht haben und der FC Liverpool in den kommenden vier Jahren regelmäßig zum Saisonabschluss zu den vier Bestplatzierten gehören. So steht es in dem "Transfer Agreement", das die Direktoren des FC Southampton und des FC Liverpool unterzeichneten. Es liegt dem SPIEGEL vor.

74 Millionen Pfund für einen Abwehrmann, das war mal wieder eine neue Höchstmarke in der Premier League. Und was fiel Klopp diesmal dazu ein? "Wir bestimmen die Preise nicht, es ist der Markt. Die Liverpool-Fans sollten sich darüber keine Gedanken machen."

