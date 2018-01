Football Leaks Wie Lionel Messi zu seinem sagenhaften Vermögen kam

Das City Center im argentinischen Rosario gleicht einem Bunker. Ein Ensemble aus grauem, schmucklosem Beton, das dennoch jährlich Hunderttausende Besucher anzieht. Es sind vor allem Zocker, im City Center ist Südamerikas größtes Casino untergebracht. In den verspiegelten Sälen blinken und bimmeln die Automaten, die von einem Heer von Glücksrittern mit Münzen befüllt werden.

Am 28. Juni 2017 durchsuchten Beamte einer Antikorruptionseinheit das Gebäude. Der Verdacht: Geldwäsche. Rosario, knapp vier Autostunden nordwestlich von Buenos Aires gelegen, gilt weltweit als einer der Hauptumschlagplätze für Drogen. Und wo das Glücksspiel brummt, da ist das Geld der Mafia nicht weit.

Lionel Messi ließ sich von alldem nicht abschrecken. Zwei Tage nach dem Polizeieinsatz heiratete der fünfmalige Weltfußballer im City Center seine Jugendfreundin Antonella Roccuzzo. Die Hochzeit bewegte das gesamte Land. Welches Kleid würde Antonella tragen? Würde die Popikone Shakira, Lebensgefährtin von Messis Teamkollegen Gerard Piqué, für das Paar singen? Welche Speisen würde es wohl geben? Nicht nur in Argentinien, auf der ganzen Welt himmeln Fußballfans den inzwischen 30-jährigen Messi an, dessen Leben dem einer Romanfigur gleicht: Ein Junge, der aus einfachen Verhältnissen stammt und an Wachstumsstörungen leidet, verlässt als 13-Jähriger seine südamerikanische Heimat, um in Europa gesund zu werden - und steigt zu einem der größten Fußballer der Geschichte auf.

Trotz seines Ruhms ist dieser Junge aus Rosario nahbar geblieben, ein schüchterner, freundlicher junger Mann, dem das Reden nicht sonderlich liegt. Der seine freie Zeit am liebsten mit seinen Freunden, der Familie oder an der Playstation verbringt. Alles, was das Leben kompliziert macht, überlässt Messi seinen Vertrauten.

