Forensik Was der Duft des Todes verrät

Gelegentlich kommt es vor, dass Anna Williams von ihrem Mann ermahnt wird, beim Essen doch bitte nicht über ihre Arbeit zu sprechen.

Unter ihren Kollegen von der University of Huddersfield gilt die Forensikerin als hoch geschätzte Kollegin. Getuschelt wird hinter ihrem Rücken trotzdem, und am Ende ist sie meist eben doch "die mit den Schweinen".

Es liegt an den Lieferungen, die Williams jedes Jahr bekommt. Sobald die Witterung es zulässt, geht es los damit, dann fährt am Institutsgebäude in Huddersfield regelmäßig ein Transporter vor, seine Ladung: frische Schweineleichen. Williams und ihr Team packen die toten Tiere in Kisten und verbuddeln sie auf einem Gelände des Instituts. Manche Leiber wickeln sie in Plastikfolie, andere lassen sie an einem Strick baumeln, wie Erhängte.

Dann warten die Forscher jenen fundamentalen Vorgang ab, den die Natur nach dem Tod jedes Lebewesens automatisch in Gang setzt: Verwesung und Fäulnis. Zerfallende Tierkadaver bieten meist keinen gefälligen Anblick. Zimperliche Naturen kämpfen mit Brechreiz, wenn Williams jene Madenansammlungen studiert, die auf faulenden Gebeinen siedeln. Doch die Ekelforschung ist dringend erforderlich.

Fo­ren­si­ke­rin Wil­li­ams (l.) und As­sis­ten­tin

Zwar gelten Forensiker inzwischen als Alleskönner, die Kriminalfälle bereits mit einem flüchtigen Blick auf den Leichnam lösen. Tatsächlich jedoch birgt der tote Leib für Kriminalbiologen und Rechtsmediziner viele Rätsel. "Wir wissen noch immer nicht, was genau mit dem Körper geschieht, wenn das Leben aus ihm gewichen ist", räumt Williams ein. Einem der größten Geheimnisse der Verwesung ist die Forscherin jetzt allerdings auf der Spur: dem Odeur des Todes.

