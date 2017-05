Solarworld-Pleite "Wir wurden illegal zur Strecke gebracht"  

Als Asbeck, 57, am vorvergangenen Mittwoch den Insolvenzantrag beim Amtsgericht Bonn einreichte, trug er schwarze Jeans. Für den Solarzellenproduzenten, in besseren Zeiten als Sonnenkönig verehrt, sieht es düster aus. Über das von ihm gegründete Unternehmen Solarworld, einst der Hoffnungsträger der deutschen Ökobranche und an der Börse zeitweise 4,8 Milliarden Euro wert, herrscht nun der Insolvenzverwalter.

SPIEGEL: Wie fühlt es sich an, wenn man vom Hoffnungsträger zum Totengräber der deutschen Solarbranche wird?

Asbeck: Ach, da ist jetzt viel Häme im Spiel. Einige fühlen sich nun in ihrem jahrzehntelangen Kampf gegen die erneuerbaren Energien bestätigt. Dass da jetzt rund 3000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, scheint denen egal. Andere sehen allerdings, dass wir gerade riskieren, eine Schlüsseltechnologie in Deutschland komplett zu verspielen. Hier geht es um Forschung und Know-how in der wichtigsten Energiewendetechnologie. Wir waren die Protagonisten der Innovation und haben Hochleistungsmodule verkauft, die technologisch führend sind. Für unsere Qualität haben die Leute auch etwas mehr Geld ausgegeben, freiwillig.

SPIEGEL: Es waren zum Schluss aber offenbar nicht mehr genug Leute.

Asbeck: Offenbar, und das ist traurig. Es ist traurig, dass mit Solarworld jetzt der Kern der deutschen Solarproduktion, die letzte Fertigung, die alle Wertschöpfungsstufen umfasst, zur Disposition steht. Das belastet mich persönlich sehr.

SPIEGEL: Mussten Sie das nicht kommen sehen?

