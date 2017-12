Frank-Walter Steinmeier Präsident Superman - für den Moment

Er ist gerade auf dem Weg durch die Erfurter Altstadt, hat die engen Geschäftsstraßen hinter sich gelassen und steuert auf die Mikwe zu, die mittelalterliche Ruine des jüdischen Tauchbads, wo er ein Grußwort an die Thüringer richten will. Er will eigentlich nur sagen, wie schön es hier ist, wie nett er empfangen wird, als ihm ein älterer Herr hinterherruft: "Herr Bundespräsident, machen Sie den Jungs Druck, dass wir endlich wieder eine Regierung haben!"

Steinmeier dreht sich um und sucht den Mann in der Menge. Was soll er jetzt sagen?

Seit vor drei Wochen die Sondierungen für eine Jamaikakoalition scheiterten, es also vorerst keine neue Regierung in Deutschland gibt, wird Steinmeier von einer ungewohnten Welle der Sympathie getragen. Kein Superlativ erscheint groß genug für ihn. Steinmeier ist jetzt: der mächtigste Deutsche. Der mächtigste Bundespräsident. Der Mann, der Deutschlands Demokratie retten muss.

Oder der Mann, der Deutschland vor einem zweiten Weimar bewahrt.

