Brexit-Gewinner Frankfurt am Main  Huch, die Banker kommen

Der Mann, der Frankfurt groß machen soll, liebt sein Wohnzimmer. So nennen Einheimische den Römerberg, den von nachgebauten Fachwerkhäusern gesäumten Rathausplatz. Peter Feldmann gefällt es, sich hier vor seinem Dienstsitz ablichten zu lassen. Aber an diesem Tag im Advent schieben sich dort Tausende Asiaten, Amerikaner, Bayern und Hessen über den Weihnachtsmarkt, der Oberbürgermeister muss drinnen bleiben.

Die Kulisse liefert ihm das Stichwort, um mit glänzenden Augen über Chancen und Herausforderungen seiner Stadt zu sprechen. Feldmann hat die Anzugjacke abgelegt und beugt sich über die Tischplatte. "Frankfurt ist die internationalste, die globalste Stadt Deutschlands", sagt er und fügt im hessischen Singsang gleich noch ein paar Großartigkeiten hinzu. Etwa dass Frankfurt bald die erste deutsche Großstadt sein könnte, die Arbeitslosigkeit zum Fremdwort erklärt.

All das, was jetzt wegen des Brexit aus London auf Frankfurt zukomme - der Zuzug von Managern und der Zufluss an Geld, die Wohnungsknappheit, der Einfluss anderer Kulturen -, sei für die alte Handelsstadt nichts Neues. Auch die Integration von mehr als 5000 Flüchtlingen habe seine 730.000 Einwohner zählende Stadt spielend bewältigt.

Mit seiner ostentativen Gelassenheit bringt Feldmann viele in der Stadt gegen sich auf. Denn seit die Briten am 23. Juni 2016 den Austritt aus der Europäischen Union beschlossen haben, vibriert Frankfurt. Die Businesselite will, dass der OB den Brexit nutzt und die Stadt endlich zur wichtigsten Finanzmetropole des Kontinents macht. Der Bedeutungszuwachs, vor allem aber die Aussicht auf Tausende zahlungskräftige Banker, die teuren Wohnraum mieten und die Spesenrestaurants bevölkern, freut Spekulanten.

