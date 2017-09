Ermittlungsakte Beckenbauer Der Kaiser ist jetzt nackt

Zwei Männer. Sie stehen in einem Treppenhaus, sie reden, 30 Sekunden lang, vielleicht 45. Nur ein paar Sätze, aber sie werden reichen, um Karrieren zu zerstören. Große Namen. Leben. Der eine sagt zu wenig, der andere denkt zu viel - danach wird ein deutsches Kaiserreich untergehen: das von Kaiser Franz Beckenbauer, im Skandal um die Fußballweltmeisterschaft 2006.

Der eine Mann im Treppenhaus heißt Fedor Radmann. Beckenbauers Freund und Berater. Wenn Beckenbauer die ewige Lichtgestalt ist, dann ist Radmann seine dunkle Seite. Der unsichtbare Sockel, der das strahlend helle Licht in der Fassung hält, seit Jahrzehnten.

Radmann ist zum Fifa-Kongress nach Zürich gefahren. Es ist der Abend des 28. Mai 2015, die Reden sind vorbei, da sieht er auf dem Weg zum Bankett einen Fifa-Mann, Markus Kattner. Radmann will etwas loswerden, sie gehen in ein Treppenhaus, keiner soll zuhören. Angeblich sagt Radmann, was er so nie gesagt haben will: dass die Fifa, die mit ihrer Ethikkommission gegen Beckenbauer ermittelt, eine Lösung finden müsse, ganz schnell. Wenn nicht, werde die "Bild"-Zeitung, das Sturmgeschütz des Kaisers, die Fifa in der Luft zerreißen. Eine Drohung.

Kattner behauptet, er habe mit einer Drohung geantwortet: Sie sollten selbst mal schön aufpassen, der Radmann und der Beckenbauer, bevor sie der Fifa auf diese Tour kämen. Warum aufpassen?

