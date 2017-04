AfD-Chefin Petry im Porträt "Frauke, ich habe Angst um dich"

Das Fenster zum Hof steht offen. Frauke Petry will ein Stück vom Frühling hereinlassen, sagt sie. Ihr Landtagsbüro liegt noch im Schatten, die Sonne hat es schwer, zur Fraktionsvorsitzenden der AfD vorzudringen. Sie sieht blass aus, hat die vergangene Nacht kaum geschlafen. Außerdem tut ihr die Schulter weh. Sie habe ja jede Menge mit sich rumzuschleppen, sagt sie, stemmt die Hände in die Hüften und lacht.

Wahrscheinlich redet sie über das Kind in ihrem Bauch. Aber man kann sich nicht sicher sein.

Man scheut sich, vor allem als Journalist, dem Menschen Frauke Petry zu begegnen. Die Tränen, das Lachen, die Männer, die Kinder. Sie spielt Orgel. Sie spricht fließend Englisch und Französisch. Das alles bringt sie einem nah. Zu nah, fürchtet man.

Sicher, sie hat die Hände auf dem Bauch, aber vielleicht meint sie Querelen in der Partei, wenn sie von der Last spricht, die sie tragen muss, die Diskussionen um die Größe der Führungsgruppe, mit der die AfD in den Bundestagswahlkampf gehen will, die alten Männer, der schlagende nationalkonservative Flügel. Die zurückgehenden Umfragewerte. Schulz. Erdoan. Höcke.

Video DPA / MONTAGE: DER SPIEGEL

Beim letzten Gespräch mit ihr hatte ihr europäischer Bündnispartner Geert Wilders in den Niederlanden gerade bei der Wahl enttäuscht. Ende April tagt der AfD-Parteitag, der sie wahrscheinlich zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl im Herbst küren wird. Sie ist die Frau, die den Rechtsnationalismus in Deutschland zurück in den Bundestag führen wird.

