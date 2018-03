Freiburg nach dem Mordurteil Die Abgründe einer vorbildhaften Stadt

Am frühen Morgen schon - das Licht steht tief, das Pflaster glänzt - stehen die Bürger Schlange vor dem Landgerichtsgebäude und versuchen, nicht in das "Bächle" zu treten, einen der Kanäle, die überall in Freiburg fließen, um die Stadt zu kühlen und ihr den Schmutz herauszuwaschen.

Es ist der Tag der Urteilsverkündung. "Anstand sollte das Mindeste sein", sagt ein Herr im Lodenmantel und meint einen Drängler. Der sagt, dass ihm seine Nerven zu schade seien und Belehren sowieso das Letzte sei. Beide reden wie zur Allgemeinheit, und keiner schaut den anderen an. Über den Ziegeldächern hängen Märklin-Wölkchen. Später kommt noch ein Häufchen AfDler vorbei, und jemand ruft "Nazis raus", weil so etwas in Freiburg nichts zu suchen hat.

Am Donnerstag, nach 25 Verhandlungstagen, verurteilte die Jugendkammer am Freiburger Landgericht den Angeklagten Hussein K. wegen besonders schwerer Vergewaltigung und Mord an der 19-jährigen Studentin Maria L. zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Es war das höchstmögliche Urteil. Es ist vorbei. Der Wolf ist in der Kiste.

Sechs Monate hat der Prozess gedauert. Eine quälend lange Zeit - und das nicht nur wegen der Details von Tat und Täter, die zutage gekommen sind. Dieser Mord an der so unschuldigen Maria L. hat die Stadt auch deshalb so mitgenommen, weil er sie in ihrem Kern getroffen hat, in ihrem Selbstbild als einer Stadt der Guten. Freiburg, das ist: die Wiege der Sauberen, der Guten, der Vorbildlichen. Freiburg, das Skandinavien Deutschlands. Und dann würgt und ertränkt ein Flüchtling ein junges Mädchen, mitten unter uns.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.