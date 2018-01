Kindesmissbrauch im Breisgau Sein Tarnname war "GeilerDaddy"

Als die Beamten des FBI endlich den Server in Florida lokalisiert hatten, dauerte es nicht mehr lange, bis eine Spur auch in den Breisgau, in eine kleine Stadt nahe Freiburg, führte.

Über Monate hatten die Amerikaner gerätselt, wer die Onlineplattform "Playpen" betreibe. Pädophile aus aller Welt tauschten dort kinderpornografische Fotos und Filme samt der Passwörter. Das Forum im Darknet war unterteilt in Kategorien wie "präpubertär", "Kleinkinder", "Inzest", "Bondage" oder "Schläge". In der vermeintlichen Anonymität der Chats heizten die Nutzer gegenseitig ihre perversen Fantasien an, auch durch Bilder brutaler Vergewaltigungen.

Mehr zum Thema am Sonntag, 21. Januar, um 23.20 Uhr auf RTL

Im Februar 2015 kam der Administrator in Haft, ein 58-jähriger Mann aus dem Küstenstädtchen Naples, danach wurden mehr als 800 Verdächtige festgenommen, in den USA, der Türkei, in Kolumbien, in Israel. Die Fahnder konnten auch einen Nutzer im Breisgau identifizieren. Der Mann nannte sich "GeilerDaddy" und hatte eine Vorliebe für Bilder, auf denen Erwachsene Kinder beiderlei Geschlechts missbrauchten. Allein in den zwei Wochen, in denen das FBI mitlas, rief er 227 Threads auf, er nutzte dazu offenbar auch das WLAN seiner Mutter.

Wäre "GeilerDaddy" danach schnell in Haft gekommen, wäre wohl zumindest einem Kind weiteres Leid erspart geblieben: dem Sohn seiner Lebensgefährtin, dessen Schicksal seit Tagen die Republik bewegt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.