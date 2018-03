Freiburger Mord-Prozess gegen Hussein K. Ein brutaler Frauenverächter

Der Angeklagte trägt seine Haare wieder wie vor der Tat: die Seiten kurz geschnitten, oben länger. Damals war Hussein K. zudem blondiert, deshalb kam ihm die Polizei auf die Spur, im Brombeergestrüpp hing ein gefärbtes Haar.

Anderthalb Jahre ist es her, dass er am Ufer der Dreisam die Studentin Maria L. würgte, bis sie bewusstlos war, und vergewaltigte. Ihren Körper legte er im seichten Wasser des Flusses ab, die Frau ertrank. K. hat die Attacke gestanden, aber er will im Affekt gehandelt haben.

Kommende Woche will die Jugendkammer des Landgerichts Freiburg das Urteil verkünden. Oberstaatsanwalt Eckart Berger forderte, das Gericht solle lebenslange Freiheitsstrafe verhängen, die besondere Schwere der Schuld feststellen und Sicherungsverwahrung anordnen. Der Verteidiger nannte kein Strafmaß und bat darum, dass K. mithilfe von Therapien eines Tages die Möglichkeit auf ein Leben in Freiheit erhalte.

Je mehr sich die Umstände im Prozess erhellten, desto niederdrückender wirkt der Fall - für die Hinterbliebenen, aber auch für ehrenamtliche Helfer und für die Flüchtlingspolitik.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.