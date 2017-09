Meteorologie Was hat Hurrikan "Irma" mit dem Klimawandel zu tun, Frau Otto?

Wer ist schuld, wenn's regnet? Für Friederike Otto, 34, ist diese Frage alles andere als dämlich oder überflüssig. An der Universität von Oxford hat die aus Kiel stammende Physikerin ein politisch brisantes Wissenschaftsgebiet miterfunden, das derzeit in den Fachblättern Furore macht.

Die neue Disziplin trägt den Namen Attribution Science, zu Deutsch: "Zuordnungswissenschaft". Was spröde klingt, könnte in Zukunft in den Medien, aber auch vor Gericht und in der Politik Bedeutung erlangen. Detektiven gleich, suchen Zuordnungsforscher dicht am Ereignis nach Indizien, die belegen können, ob eine extreme Dürre, ein extremes Hochwasser, eine Hitzewelle, ein Sturm ganz natürlich entstanden sind - oder ob hier der von Menschen gemachte Klimawandel in flagranti ertappt und als Übeltäter entlarvt werden kann.

Bis vor Kurzem bezweifelte die Mehrzahl der Wissenschaftler, dass individuelle Wetterereignisse jemals sicher der globalen Erwärmung angelastet werden könnten. Schietwetter gab es schließlich immer schon, vor 500 Jahren ebenso wie jetzt. Klimawandel hin oder her, im chaotischen Wettersystem sind extreme Ausreißer jederzeit möglich. Es schien, als ließe sich der Beweis, dass eine Wetterlage ohne Klimawandel anders ausgefallen wäre, niemals führen.

