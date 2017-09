Alltag in Pjöngjang "Nordkoreaner sind ja keine hirnlosen Roboter"

Der Künstler Sunmu, 45, wuchs in Nordkorea auf, floh vor 19 Jahren und lebt jetzt in Seoul.

"Ich sehne mich entsetzlich nach meiner Familie in Nordkorea. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, der Kontakt wäre für sie viel zu gefährlich. Aber natürlich erfahre ich dennoch, was in meinem Land passiert, durch Mittelsmänner, durch Dissidenten. Das Wichtigste für Nordkoreaner ist der Slogan: ,Nur für den Führer'. So war es früher, so ist es heute. Die absolute Treue zur Partei zu zeigen ist überlebenswichtig, egal ob du sie liebst oder hasst.

Natürlich haben die Nordkoreaner Augen und Ohren, die Abschottung wird brüchig. Aber sie sind dazu aufgerufen, einander zu beobachten. Du weißt nie, wer dich verfolgt, musst immer auf deine Worte achten. Als Kind war ich ein absolut gläubiges Mitglied des Systems. Wir lebten in einem Haus, das das Regime meinen Eltern zur Verfügung gestellt hatte; das Einkommen meines Vaters reichte für die Dinge des täglichen Bedarfs. Wir besaßen einen Fernseher, einen Kühlschrank und einen Ventilator. Unser kostbarster Besitz aber war die Parteimitgliedskarte meines Vaters.

Vom ersten Schultag an lernten wir alles über die Revolution und ihre Führer, und irgendwann wird das einfach Teil von einem. Als ich sehr jung war, dachte ich, dass ich glücklich wäre und nichts vermisste. Als ich älter wurde, empfand ich die strikte Hierarchie und das ungerechte Klassensystem als schwierig und schmerzhaft.

