Wettbieten um Fußballer: Obszöner geht's nicht

REUTERS Profispieler Hojbjerg (M.), Pogba

Auf dem Weg zur Toilette stoppt Uwe Seeler vor einer Schautafel, die im Konferenzsaal des Intercontinental-Hotels in Berlin steht. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat zur jährlichen Generalversammlung eingeladen, und wie üblich präsentiert der Vermarkter der Bundesliga große Zahlen. 2,3 Milliarden Euro Steuern und Abgaben hätten die Profiklubs pro Saison gezahlt, 110.000 Arbeitsplätze würden durch den Kommerzfußball in Deutschland geschaffen, die Wertschöpfung liege insgesamt bei 7,9 Milliarden Euro.

Seeler studiert die Zahlen, streicht den Anzug glatt und marschiert weiter Richtung Toilette.

Uwe Seeler war in den Sechzigerjahren einer der besten Stürmer der Welt, er war nie bei einem anderen Verein unter Vertrag als beim Hamburger SV und verdiente als Profi umgerechnet rund 1300 Euro im Monat. Nach seiner Karriere kaufte er sich eine Tankstelle, die seinen Namen in Leuchtschrift trug. Am Dienstag wurde Seeler, der immer gern als Sinnbild für Bodenständigkeit herausgestellt wird, von der DFL geehrt. Er stand auf der Bühne wie ein freundlicher Dinosaurier aus einer vergessenen Epoche. Die versammelten Manager und Präsidenten der Profiklubs applaudierten. Für einen Moment berührten sich die Vergangenheit und die Gegenwart des deutschen Fußballs. Doch noch bevor Seeler von der Bühne herunter war, standen die ersten Männer schon wieder draußen im Foyer, das Handy am Ohr, um sich den Geschäften zu widmen.

Am 31. August endet die Sommer-Transferperiode für die europäischen Profifußballklubs. Ab dann darf kein Spieler mehr den Verein wechseln. Ein beispielloser Exzess geht zu Ende, Wochen des Geld-zum-Fenster-Hinauswerfens. Was bislang geschah: Der Franzose Paul Pogba, 23, ein Talent, ja, aber noch lange kein Überspieler, wechselte für 105 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United. Transferweltrekord. Pogba wird im Monat rund 1,5 Millionen Euro verdienen. Über tausendmal so viel wie einst Uwe Seeler. Der deutsche Nationalspieler Leroy Sané, 20, der gerade mal 47 Bundesligaspiele für Schalke 04 hinter sich hat, wurde für 50 Millionen Euro an Manchester City verkauft. Bundesliga-Transferrekord. Bis vergangenen Dienstag hatten die Vereine in Deutschland 422 Millionen Euro mit Spielerverkäufen eingenommen und 457 Millionen Euro für 120 Zugänge ausgegeben. Auch das ein Rekord.