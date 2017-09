Transfer-Irrsinn Wie der Neymar-Deal wirklich ablief

Der ganze Irrwitz des entfesselten Kommerzfußballs passt auf ein Dokument, das kaum größer ist als ein Stück Toilettenpapier.

Auf dem Scheck der Société Générale steht in großen, roten Ziffern ein Betrag: 222.000.000,00 Euro. Ausgestellt hat ihn eine Bank für den katarischen Eigentümer des Fußballklubs Paris Saint-Germain. Anfang August 2017 wird die Zahlungsanweisung unterzeichnet. Kurz darauf schreibt ein Mitarbeiter der spanischen Hausbank des FC Barcelona eine Mail an die Qatar National Bank: "Das Geld ist eingetroffen. Wir bedanken uns für die gute, professionelle Zusammenarbeit."

Es ist vollbracht.

Paris Saint-Germain (PSG) hat den brasilianischen Stürmer Neymar da Silva Santos Júnior, 25, gekauft. Barcelona erhält dafür die Rekordsumme von 222 Millionen Euro. Die Fußballwelt wirkt daraufhin zerrupft wie ein Land nach einem Wirbelsturm.

Ein hoher Mitarbeiter des europäischen Fußballverbandes, der Uefa, wird in einer verzweifelten Mail an einen Kollegen schreiben: "Das Transfer-System ist außer Kontrolle." Der Uefa-Präsident Aleksander Ceferin wird die EU-Kommission um Hilfe bitten. Der Präsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, wird sagen, so könne es nicht weitergehen, solche Summen machten "alles kaputt". Und die Bundeskanzlerin wird die Verbände auffordern, "für größere sportliche Balance zu sorgen". Wer hat die Macht im Fußball? Diese Frage stellt sich seit dem Neymar-Deal ernster als je zuvor.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.