G20-Proteste in Hamburg "Das war mir alles zu krass"

Laura Backes / DER SPIEGEL

Huseyin Inan, 19, studiert Politikwissenschaft in Düsseldorf und protestierte gegen Erdogan und die, die er als dessen Helfer ansieht.

"Wir in unserer kurdischen Jugendorganisation Ciwanen Azad finden: Die Proteste waren ein voller Erfolg. Einige Genossinnen und Genossen hatten Angst vor der Reaktion der Polizei, wenn wir unsere Flaggen zeigen. Die sind ja in Deutschland verboten. Das wurde in der Vergangenheit manchmal als Provokation verstanden, die Polizei ist dann in die Demo reingegangen. In Hamburg war es anders. Als wir sie auf der Samstagsdemo gezeigt haben, wurden wir von niemandem angesprochen und konnten sogar ungestört Tausende Fähnchen verteilen. Was allerdings in den Tagen davor passiert ist, hat einige traumatisiert. Ich war selbst am Donnerstag auf der 'Welcome to Hell'-Demo, eher im hinteren Teil und am Rand. Ich war geschockt, wie schnell es vorbei war. Polizisten prügelten wahllos auf Leute ein, ich verlor einen Teil meiner Gruppe aus den Augen und floh Richtung Wasser. Dort sah ich, wie jemand aus Angst in die Elbe sprang. Ein Freund von mir kam mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus. Das war mir alles zu krass, ich bin dann zurück ins Camp im Altonaer Volkspark gefahren. Die Polizisten sagen immer, sie hätten am Freitagabend um ihr Leben gefürchtet. Aber wir Demonstranten, wir haben zuvor immer wieder um unser Leben gefürchtet wegen der Polizei. Am Freitagabend ist dann alles außer Kontrolle geraten. Da haben sich alle Widersprüche, auch die unschönen, in der Gesellschaft unkontrolliert Bahn gebrochen. Wir haben Gewalt nicht als politisches Mittel gewählt. Aber so was machen Leute doch nicht ohne Grund. Wir müssen uns fragen, warum diese Menschen so wütend sind."

