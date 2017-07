SPIEGEL-Leitartikel Warum die G20-Gegner falsch liegen

Es ist leicht, das alles zu kritisieren. Das Gipfeltheater, die gestellten Fotos, den Sicherheitswahnsinn, die Lippenbekenntnisse. Viel zu teuer, zu wenig konkret, alles nur Symbole. Zu undemokratisch, zu aufwendig, zu unverbindlich. Und dann die Teilnehmer: warum der, warum jener nicht?

All diese Kritik ist berechtigt. Wenn sich alljährlich Tausende Delegierte zu G20 versammeln und am Ende ein wortreiches, aber inhaltsarmes Kommuniqué steht, muss immer wieder die Frage gestellt werden, was das eigentlich soll.

Also alles überflüssig? Abschaffen? Schließlich gibt es ja die Vereinten Nationen und ihre Vollversammlung, an deren Rand sich jeden Herbst die Staats- und Regierungschefs der Welt begegnen.

Nein. Je weiter die Globalisierung voranschreitet, je mehr sie die nationalen Regierungen entmachtet, desto wichtiger werden alle Formate, in denen die Anliegen der Menschheit gemeinsam verhandelt werden. Wenn alles global ist, Krisen und Klimawandel, Finanzen und Flüchtlinge, Terror und Treibhausgase, braucht die Menschheit so etwas wie eine Weltregierung.

Die G20 vertritt 60 Prozent der Weltbevölkerung und 80 Prozent der Wirtschaftsmacht der Erde, wenn sie sich, und sei es noch so vage und wolkig, über Ziele und Prinzipien für die Menschheit verständigt, hat das Folgen. Ihre Haltung ist wichtig. Auch von einer unverbindlichen Schlusserklärung kann Signalwirkung ausgehen. Politik ist immer auch symbolisches Handeln, sie braucht Bilder und Kulissen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.