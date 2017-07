G20-Proteste in Hamburg Der Mann auf dem Gerüst - das bin ich!

Was sind das für Menschen, die auf ein Gerüst oder ein Dach klettern und von dort oben die Krawalle beobachten? Oder gar befeuern? Warum waren sie überhaupt in jener Nacht am Schulterblatt in Hamburg? Die Bilder gingen um die Welt, Zeitungen druckten sie, TV-Sender zeigten sie. Einer von denen, die auf diesen Aufnahmen zu sehen sind, meldete sich beim SPIEGEL. "Hallo, ich bin dieser Mann", so begann er seine E-Mail an die Redaktion, angehängt hatte er das Foto, das oben auf dieser Seite zu sehen ist.

Der Absender heißt Tobias Marquardt, ist 30 Jahre alt und wohnt im Harz. Er wolle berichten, was er dort gemacht habe, wie er festgenommen worden und was dann passiert sei; er habe sich nichts zuschulden kommen lassen. Die Redaktion suchte den Mann auf, hinterfragte seine Schilderung und glich sie mit anderen Berichten aus dieser Nacht ab. Hier erzählt er seine Sicht auf die Stunden am Schulterblatt und alles, was danach kam:

Ich bin nach Hamburg gefahren, um an den Ausschreitungen teilzunehmen. Das wusste ich nicht. Bis jetzt dachte ich, ich wäre nach Hamburg gereist, um mein Demonstrationsrecht wahrzunehmen. Artikel 2, 5, 8, 11 GG und hinter welchen Grundrechten man sich noch so verstecken könnte, um seine wahren Absichten zu verbergen: Endlich mal die Sau rauslassen, so zumindest der Vorwurf der Polizei.

Eigentlich wollte ich etwas ganz anderes: mir ein eigenes Bild von den Demonstrationen und den Polizeieinsätzen rund um den G-20-Gipfel machen. Wird die Polizei wirklich grundlos angegriffen, wie sie selbst angibt? Oder ist ausschließlich die Polizei für die Eskalationen verantwortlich, wie die Demo-Organisatoren behaupten? Du wirst es nie erfahren, wenn du nicht dabei warst, du wirst nur einen gewerteten Artikel im SPIEGEL lesen können.

Was aber ist die Wahrheit?



Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.