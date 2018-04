Galeria Kaufhof Wie ein deutscher Kaufhaus-Mythos zerstört wird

Richard Baker hat Ärger mit seinem Personal. Genauer gesagt mit einer Stewardess, die noch bis Januar in seinem Firmenjet gearbeitet hat. Er habe Überstunden nicht bezahlt und sie überhaupt wie eine Leibeigene behandelt, klagt die 46-Jährige. Besonders intensiv, so gab die US-Amerikanerin in der New Yorker Klatschzeitung "Daily News" zu Protokoll, habe sie sich um Bakers Hündin Bella und deren Hinterlassenschaften kümmern müssen.

Baker ist der Verwaltungsratsvorsitzende des kanadischen Warenhauskonzerns Hudson's Bay Company (HBC), der vor zweieinhalb Jahren Galeria Kaufhof übernommen hat. Und sein Schoßhündchen kennt man auch in der Kölner Zentrale der deutschen Kaufhauskette. Das Tier fliegt gern mit, wenn der Multimillionär per Firmenjet zu wichtigen Sitzungen aus den USA oder Kanada einschwebt. Und das dann dem eigenen Laden in Rechnung stellt. Von HBC-Seite heißt es dazu nur, dass man aus Sicherheitsgründen keine Angaben zu Reisen einzelner Führungskräfte machen könne. Die Reisekosten würden Galeria Kaufhof nicht in Rechnung gestellt.

Für die Mitarbeiter von Galeria Kaufhof ist das Getue um Bella ein Affront. Denn sie sollen zur Rettung des Unternehmens einem Sanierungstarifvertrag zustimmen und womöglich auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld verzichten.

