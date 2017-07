Mittelalterforschung Der wahre Kern von "Game of Thrones"

Als der Oxford-Professorin Carolyne Larrington im Jahr 2012 auf einem Überseeflug nach New York langweilig wurde, klickte sie sich durch das Programm der Bordunterhaltung und blieb bei dieser Serie hängen, über die so viele sprachen: "Game of Thrones". Larrington dachte sich "Why not?" und drückte auf "Play".

Dann erlebte sie, was die meisten Menschen erleben, die mit "Game of Thrones" anfangen: Sie konnte nicht aufhören.

"Game of Thrones" ist eine der erfolgreichsten Fernsehserien der Welt, ausgezeichnet mit 38 Emmys, basierend auf der Romansaga "Das Lied von Eis und Feuer" von George R.R. Martin, die mehr als 60 Millionen Mal verkauft und in 45 Sprachen übersetzt wurden. Am 16. Juli startet die siebte Staffel zunächst in den USA, tags darauf dann auch im deutschen Bezahlsender Sky.

Larrington unterrichtet englische Literatur des Mittelalters an der Universität in Oxford. Ihr Büro liegt in einem Raum, dessen Tür so niedrig ist, dass man droht sich den Kopf zu stoßen, wenn man eintritt. Larrington liest normalerweise Texte auf Altisländisch und Mittelhochdeutsch und versucht, ihre Studenten für das Nibelungenlied zu begeistern.

Als sie "Game of Thrones" schaute, fiel ihr auf, dass eine Menge Ideen aus der Serie von Sagen und Geschehnissen inspiriert waren, die sie aus ihrem Fachbereich kannte. Larrington schrieb deshalb ein Buch, "Winter is coming", das sich mit dem wahren Kern von "Game of Thrones" beschäftigt. Zur Begrüßung serviert sie, of course, eine Tasse Tee.

Andrea Artz / DER SPIEGEL Mediävistin Larrington: "Probier doch mal das Nibelungenlied"

SPIEGEL: Frau Larrington, bevor ich Ihr Buch gelesen habe, dachte ich, "Game of Thrones" sei ausgedacht.

Larrington: Das wäre beruhigend. Aber George R.R. Martin hat sehr viel und sehr gut recherchiert, und vieles basiert auf wahren Geschehnissen und Mythen. Es gab tatsächlich einmal eine Zeit, die ähnlich gewalttätig war wie die Serie.

SPIEGEL: War das Mittelalter so schlimm?

Larrington: In den Städten: ja. Jeder Mann hatte ein Messer dabei. Und wenn er in Rage geriet, dann stieß er zu. In Italien im Mittelalter sind viele Frauen bei der Niederkunft gestorben, aber die Männer hatten trotzdem eine geringere Lebenserwartung als die Frauen, weil sie sich ständig gegenseitig ermordet haben.

SPIEGEL: War sexuelle Gewalt im Mittelalter so verbreitet wie in der Fernsehserie?

Larrington: Wenn französische Soldaten durchs Dorf kamen, haben sie Frauen vergewaltigt. Ob es so viel sexuelle Gewalt gegen adlige Frauen gab wie in "Game of Thrones", ist allerdings fragwürdig. Aber ich würde sagen, dass viele Frauen im Mittelalter Erfahrungen gemacht haben wie Sansa Stark in "Game of Thrones". Sie wurden in der ersten Nacht ihrer Ehe vergewaltigt, weil sie ihren Männern egal waren.

SPIEGEL: Stört Sie die Gewalt?

