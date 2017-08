Sexismus gegen Gamerinnen Plötzlich wurde ihr Avatar umringt

Eigentlich wollte Janina Kozubik an diesem Nachmittag vor zwei Jahren nur eine Runde im Netz zocken, wie so oft, wenn sie von der Uni nach Hause kam. Doch es dauerte nicht lange, bis die Partie entglitt. Die Gegner, die ihr zufällig zugeteilt worden waren, hatten mitbekommen, dass ihre Mitspielerin eine Frau ist. Plötzlich wurde ihr Avatar umringt. Die anderen Spieler schleuderten ihr im Chat Beleidigungen entgegen und drohten, sie zu "vögeln". Als Kozubik mit ihrem Avatar floh, verfolgte sie der Mob.

Perplex schaltete sie ihren Rechner aus. Das Spiel hat sie seitdem nie wieder ausprobiert.

Kozubik, 27, ist seit ihrer Kindheit fasziniert von Computerspielen. Anfangs spielte die Webentwicklerin aus Hamburg "Tetris" auf ihrem Gameboy. Später entdeckte sie ihre Leidenschaft für Ego-Shooter. Seit drei Jahren lässt sie sich auf Twitch live beim Computerspielen zusehen. Die Streamingplattform, die Amazon gehört, hat pro Tag zehn Millionen Nutzer. Jeden Monat gehen dort über zwei Millionen Menschen auf Sendung.

Mehrmals pro Woche schaltet Kozubik ihre Webcam an und zockt als "OddNina" das taktische Shooter-Spiel "Rainbow Six Siege", manchmal einige Stunden lang, manchmal einen ganzen Tag am Stück. Zwischen den Runden plaudert sie mit Zuschauern, erzählt von ihren Katzen oder bedankt sich bei einem ihrer knapp 70 zahlenden Abonnenten, die ihr jeden Monat Einnahmen von mehreren Hundert Euro bescheren. Kozubik gehört zur wachsenden Gruppe von Frauen, die Computer spielen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.