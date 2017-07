Gastronomen über ihre deutschen Gäste "Die wussten nicht, was scharf ist"

An einem Dienstagabend im Juni stehen in der ersten Etage des Hamburger Restaurants Cuneo vier Männer und eine Frau, die sich noch nie vorher gesehen haben. Sie halten Gläser mit Prosecco in der Hand, um leichter ins Gespräch zu kommen. Es sind: der italienische Gastronom Franco Cuneo, 73, und seine Tochter Franca, 36, denen das Cuneo gehört. Der Grieche Georgios Chrissidis, 55, der in Berlin das Restaurant Z führt. Sowie der Türke Burhan Sabanoglu, 72, und sein Sohn Fuat, 36. Ihnen gehört in Stuttgart das Restaurant Murrhardter Hof, in dem sie hauptsächlich schwäbische Küche anbieten.

Die einen sind hier geboren, die anderen sind in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts nach Deutschland gekommen. Sie haben ihre Heimat verlassen, nicht aus Angst vor Kriegen, sondern weil es zu Hause keine Arbeit gab, damals nannten die Deutschen sie "Gastarbeiter". Der SPIEGEL hat sie an einen Tisch gebeten, um ein Gespräch darüber zu führen, wie es ist, als Fremder in Deutschland an- und zurechtzukommen. Was haben sie in Deutschland gelernt? Und was hat Deutschland von ihnen gelernt? Die Familie Cuneo hat ihr Lokal als Ort des Gesprächs zur Verfügung gestellt. Auf dem Tisch stehen Rotweinflaschen, auf denen ein Etikett mit dem Gesicht von Francesco Cuneo zu sehen ist. Er war der Urgroßvater von Franca Cuneo und eröffnete im Jahr 1905 das Lokal, das damals noch eine Weinschenke für die Seemänner aus aller Welt war.

Auf die Frage, ob man erst essen und danach reden soll, antwortet Franco Cuneo: "Wir sind es gewohnt, beim Essen zu reden." Dann lässt seine Tochter Franca das Essen kommen. Auf dem Tisch stehen nun Vorspeisenteller mit Calamari, Spargel und gebratenen Pilzen, mit rohem Fleisch und italienischen Grissini.