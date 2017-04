Hirn-Training Wer verblödet, ist selbst schuld

Sich richtig in die Philosophie vertiefen: Diesen Traum wollte sich der Steueranwalt Frank Graubner(*) erfüllen - und schrieb sich gleich zum Rentenbeginn für ein Fernstudium ein. Anfangs stürzte er sich mit Elan und Ehrgeiz in Logik, Ethik und Erkenntnistheorie. Doch nach wenigen Monaten erschöpfte ihn die Aufgabe. Er konnte sich die neuen Fachwörter nicht merken, Zusammenhänge schlecht verstehen, musste alles mehrmals lesen. "Ich habe mich gequält und war darüber verwundert. Ich dachte, es würde mir leichterfallen", sagt der 69-Jährige. In seinem Alter sei das Gedächtnis wohl einfach zu schlecht für neue Lerninhalte, so sein Fazit.

Mit der Erfahrung, dass die grauen Zellen nicht mehr so reibungslos arbeiten "wie früher", ist der pensionierte Jurist nicht allein. Viele Menschen werden mit zunehmendem Alter vergesslicher, können sich neue Namen nicht mehr gut merken, kommen nicht mehr auf den Titel alter Lieblingsfilme oder verlegen ständig die Schlüssel. Das heißt jedoch nicht, dass man - wie es dann oft halb scherzhaft heißt - "bald dement wird". Und erst recht nicht, dass man nichts Neues mehr behalten kann.

Gedächtnistraining: Sind Sie gut vernetzt?

"Es wäre undifferenziert zu sagen, dass Gedächtnis und Lernfähigkeit generell schlechter werden", sagt der Kognitionspsychologe Hans Markowitsch, der an der Universität Bielefeld viele Jahre lang den Lehrstuhl für Physiologische Psychologie innehatte. Auf der einen Seite gebe es natürliche Abbauprozesse, die sich ab etwa 50 Jahren bemerkbar machten und vor allem die sogenannte Speed-Leistung der Intelligenz beträfen, also die Auffassungsgeschwindigkeit und das Kurzzeitgedächtnis, so Markowitsch. Auf der anderen Seite werde die Power-Leistung des Gehirns, also die Fähigkeit, inhaltlich Dinge zu durchdenken und zu beurteilen, oft sogar besser. Denn das Allgemeinwissen und der Wortschatz nehmen mit dem Alter meist zu - die Lebenserfahrung auch - und verhelfen Menschen so lebenslang zu herausragenden kognitiven Leistungen.

