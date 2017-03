Neurowissenschaft Wie Forscher falsche Erinnerungen ins Gehirn beamen

Um neue Wege zu finden, Depressiven wieder Lebensmut zu verleihen, hängen die Forscher Mäuse am Schwanz auf. Das Experiment ist nur eines von vielen, die am Picower-Institut des Massachusetts Institute of Technology (MIT) bei Boston durchgeführt werden, aber es demonstriert besonders eindrücklich, warum der japanische Laborleiter Susumu Tonegawa als Wegbereiter einer neuartigen Form der Hirnmanipulation gilt. Mithilfe von Lichtblitzen im Schädel kann er die Gedanken seiner Versuchstiere lenken - und dies mit frappierender Präzision.

Die Wissenschaftler verwenden für das Experiment ganz bestimmte Mäuse, die einige der für Depression typischen Symptome zeigen. Wenn die Tiere beispielsweise vor Schwierigkeiten stehen, geben sie, ähnlich wie zutiefst betrübte Menschen, schnell auf. Um dieses Verhalten zu testen, hängen die Forscher die Nager kopfüber auf.

Der Unterschied zeigt sich dann schnell: Normale Mäuse winden sich nach Kräften, sie versuchen, an ihrem Schwanz emporzuklettern. Depressive Mäuse zeigen weit weniger Ausdauer. Sie fügen sich früher in ihr Schicksal. Es ist, als meldete ihr Hirn: Es hilft ja eh nix. Doch das ändert sich abrupt, wenn die Forscher den hilflos baumelnden Mäusen durch ein feines Glasfaserkabel blaues Laserlicht ins Gehirn blitzen - und sie so an Sex mit Mäusedamen erinnern. Wie funktioniert das?

