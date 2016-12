Gefühle Das plötzliche Verlangen, jemanden zu küssen

Als Tiffany Watt Smith zum ersten Mal von einem Gefühl namens Amae hört, wird ihr plötzlich klar, dass sie sich oft so fühlt. Den Begriff Amae gibt es im Japanischen, er beschreibt das Behagen, das man empfindet, wenn man sein Wohlergehen komplett in die Hände eines anderen legt. Eine Freude am Umsorgtwerden. "Ein Gefühl", sagt Watt Smith, "das nicht leicht in Worte zu fassen ist, wenn man aus einer Gesellschaft kommt, in der so viel Wert auf Eigenständigkeit und Individualismus gelegt wird."

Watt Smith ist Historikerin. Sie arbeitet an der Queen-Mary-Universität in London. Eigentlich wollte sie eine Doktorarbeit schreiben über eine Theorie unter Emotionsforschern, nach der es einige wenige universelle Grundemotionen gibt - wie Liebe, Trauer, Wut oder Hass. Doch je länger sie forschte, desto mehr faszinierte sie stattdessen der Gedanke, wie viele verschiedene Gefühle es gibt. Sie stieß auf Hunderte Gefühle, in der Literatur, in fremden Sprachen, in Berichten von Ethnologen oder in medizinischen Dokumenten.

Deshalb hat sie eine Enzyklopädie der Gefühle geschrieben, die unter dem Titel "The Book of Emotions" auf Englisch erschienen ist. Im nächsten Jahr soll die deutsche Übersetzung kommen. 154 Einträge finden sich darin. Und wer sie liest, dem könnte es gehen wie Watt Smith, als sie das erste Mal von Amae gehört hat. Denn die Enzyklopädie ist voll von Gefühlen, die jeder kennt - ohne zu wissen, dass es irgendwo auf der Welt einen Namen dafür gibt. Hier sind 20 davon.

