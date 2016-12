Gehaltsstreit beim ZDF Frau verdient weniger als Mann. Warum?

Nach zwei Stunden im stickigen Verhandlungssaal bricht es aus ihr heraus. "Ich möchte nicht weiter eingeschüchtert werden", ruft die Frau mit den langen, dunklen Haaren, "es kann doch nicht sein, dass es mich meinen Job kostet, wenn ich mein Recht einfordere." Sie kämpft darum, nicht die Fassung zu verlieren. Und behält sie am Ende auch.

Seit neun Jahren arbeitet die Frau als Reporterin für das ZDF-Politmagazin "Frontal 21". Sie hat über Missstände in Wirtschaft und Politik berichtet und für ihre Arbeit einen Preis bekommen. Doch irgendwann war da dieser Verdacht: dass sie trotzdem weniger verdient als die Männer in der Redaktion. Sie hakte nach. Und siehe da: Die männlichen Kollegen bekommen durchweg mehr Geld - darunter Jüngere, die erst später zu "Frontal 21" gestoßen sind als sie.

Über Jahre versuchte die Journalistin, die Sache intern zu regeln. Sie drängte bei ihren Chefs auf mehr Geld. Sie wandte sich an eine Beschwerdestelle innerhalb des ZDF, die sich um solche Fälle kümmern soll. Dabei will sie herausgefunden haben, dass der Kollege aus dem Personalrat, der für den Posten vorgesehen war, sich längst in Pension befand. Das ZDF bestreitet dies. Irgendwann hatte die Reporterin genug.

