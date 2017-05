Ahnenforschung Mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa und ich  

Irgendwann zu den Zeiten, als Johannes Gutenberg am Buchdruck tüftelte, muss der Bauer Sander Upte Hurlo eine Frau unbekannten Namens geschwängert haben. Wäre dies nicht geschehen, gäbe es Timo Kracke nicht, der an einem Abend im März fast 600 Jahre später bei Apfelschorle und Salzbrezeln an seinem Esszimmertisch sitzt, in Ganderkesee, einem Ort bei Bremen.

Kracke, 42, arbeitet im Kundendienst eines Automobilzulieferers; gerade hat er Feierabend gemacht und sein Oberhemd gegen ein lässiges T-Shirt getauscht, das auch wegen seines Kinnbärtchens irgendwie besser zu ihm zu passen scheint. Es trägt die Aufschrift "Genealogy" - Krackes Hobby, zu Deutsch: Ahnenforschung.

Bei seiner Arbeit stieß der Laienwissenschaftler bereits auf die Namen von über 8000 Vorfahren. Wobei es sich hier nur um einen Bruchteil seiner Ahnen und der seiner Frau und der beiden Kinder handeln kann, aber die schiere Zahl bedeutet, dass Kracke weiter in die Vergangenheit vorgedrungen ist als die meisten seiner Hobbyforscherkollegen. Er fand zum Beispiel eine Art altes Grundstücksregister und schaffte es auf diesem Wege zurück ins Jahr 1415, als besagter Sander Upte Hurlo geboren wurde; der Herr erreichte ein für mittelalterliche Verhältnisse hohes Lebensalter von 78 Jahren und ist Krackes Opa mit mindestens 20 Urs davor.

Kracke mit seinem Spleen für die Vorfahren passt schlecht ins Klischee vom ahnenforschenden Pensionär, der Archivare mit Anfragen und Freunde mit ausuferndem Geschwafel über anno dunnemals nervt. Dabei gibt es viele wie ihn: vergleichsweise junge Leute, die sich der Suche nach Urururopa verschrieben haben. "Es ist ein Hobby, das süchtig und glücklich macht", sagt Kracke.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.