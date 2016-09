SPIEGEL-Gespräch mit Georg Cremer Was in der Debatte um Armut gefährlich falsch läuft

Jörg Müller/DER SPIEGEL Georg Cremer, 64, ist Volkswirt und steht seit 16 Jahren mit an der Spitze des Caritasverbands. Als Buchautor hat er sich mit der Spaltung in der Gesellschaft und den Grenzen des Sozialstaats beschäftigt.

SPIEGEL: Herr Cremer, die Zahlen zur Armut in Deutschland lesen sich dramatisch: Mehr als zwölf Millionen Menschen leben danach mit einem Armutsrisiko. Sie aber behaupten in Ihrem neuen Buch, es sei alles halb so schlimm. Wie kommen Sie zu dieser Haltung?

Cremer: Ich sage nicht, alles sei halb so schlimm, die Zahlen erfassen das statistisch festgestellte Armutsrisiko. Aber unter diesen zwölf Millionen finden sich zum Beispiel Studenten und Auszubildende, deren monatliches Budget weniger als jene 917 Euro beträgt, die als Armutsgrenze für einen Einpersonenhaushalt festgelegt worden sind. Diese jungen Leute dem Heer der Armen zuzuschlagen ist absurd. Uns bereiten diejenigen Sorgen, die ohne Ausbildung bleiben und keinen Zugang zum Arbeitsmarkt finden werden. Wir brauchen eine Debatte in unserem Land, die sich mehr an Fakten orientiert. Und dafür müssen wir die Statistiken genauer lesen.

SPIEGEL: Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung gilt jedes vierte bis fünfte Kind als arm. Das Statistische Bundesamt stuft mehr als 40 Prozent der Alleinerziehenden als gefährdet ein.