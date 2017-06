Aktivist gegen Hate Speech Der tiefe Fall des Andreas Hensel 

Drei Monate nachdem sich der deutsche Werber Gerald Hensel in einem Hotel in Berlin versteckt und um sein Leben gefürchtet hatte, steht er im marmornen Foyer eines Fünfsterneresorts auf der Mittelmeerinsel Malta, eine junge Frau im Businesskostüm wünscht ihm lächelnd einen angenehmen Aufenthalt. Er ist Gast einer Konferenz der Europäischen Union zum Thema "Hassrede im Internet", die Dame überreicht ihm ein Schild, auf dem sein Name steht: Gerald Hensel. Der Name ist ihm geblieben, doch abgesehen davon ist in seinem Leben nicht mehr vieles so, wie es vor Kurzem noch war.

Gerald Hensel ist nach Malta eingeladen worden als Opfer und Kämpfer zugleich; als Opfer von Internethass und als Kämpfer gegen denselben. Er soll hier mithelfen, Strategien gegen die Verrohung der Gesellschaft zu finden, gegen den Angriff der digitalen Barbarei auf die Zivilisation, gegen den Vormarsch des Rechtspopulismus im Netz, und das ist natürlich eine ganze Menge für seine schmalen Schultern.

Hensel hat sich diese Rolle nicht ausgesucht, er ist da hineingeraten und kann oder will nun nicht wieder raus. Doch der Mann, 41 Jahre alt, sieht an diesem Tag nicht unglücklich aus. Er steht im Foyer, wippt von den Zehenspitzen auf die Fersen, wirkt unternehmungslustig, er nennt die Reise einen "kleinen Ausflug". Das klingt nach Urlaub, nach Auszeit.

Alles ist besser, als zu Hause als "Hetzfresse" bezeichnet zu werden, als "gesinnungsfaschistische Ratte"; alles ist besser, als bombardiert zu werden mit Tausenden Hassmails, Tweets, Facebook-Posts.

