Gerechtigkeit in Deutschland "Der Stolz ist weg"

Alina Emrich/Agentur Focus Gesellschaftsforscher Nachtwey

Oliver Nachtwey, 41, ist Wissenschaftler am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Am 1. August tritt er die Professur für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel an. Er hat den Bestseller "Die Abstiegsgesellschaft" verfasst.

SPIEGEL: Herr Nachtwey, geht es in Deutschland gerecht zu?

Nachtwey: Nein. Wir sind absolut betrachtet die reichste Volkswirtschaft in Europa und haben einen Niedriglohnsektor, in dem knapp ein Viertel der Erwerbstätigen kaum genug verdient, um ihr Leben bestreiten zu können. Das ist nicht gerecht.

SPIEGEL: Hat die Politik etwas versäumt?

Nachtwey: Sie hat die Situation sogar mit herbeigeführt. Früher haben sich Bundesregierungen bemüht, Deutschland gerechter zu machen. Aber seit den frühen Achtzigerjahren ist man der Meinung, dass mehr Ungleichheit gut für die Wirtschaft sei. Dadurch hat sich der Anteil atypischer und prekärer Beschäftigungsverhältnisse deutlich erhöht; also der Jobs ohne Festanstellung, ohne Kündigungsschutz, ohne Mitbestimmung. Dazu gehören vor allem die Leiharbeit und die befristete Arbeit.

SPIEGEL: Es gab auch in den Sechziger- und Siebzigerjahren schon Abstiegsängste. Worin besteht die neue Qualität?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.