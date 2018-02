Menschenrechte Wie der Gerechtigkeitspakt weichgespült wurde

Er sollte ein richtig großer Wurf werden, dieser "Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte", den die Bundesregierung vergangenes Jahr in Gang setzte.

Eine Art Gerechtigkeitspakt, der die Unternehmen zu mehr Verantwortung entlang ihrer Lieferketten drängt. Der Elend beenden und damit jenen zugutekommen soll, deren karges Leben unseren Wohlstand ermöglicht: Menschen wie Jesus Mendez(*), einem 38-jährigen Näher in El Salvador, der für nicht mal 300 Dollar im Monat T-Shirts für Adidas und Nike zusammennäht.

In der Bundesregierung ist man mächtig stolz auf dieses Projekt, zehn Ministerien sind involviert. Seit einigen Wochen schaltet das Arbeitsministerium flächendeckend Anzeigen, um damit anzugeben. "Achtung, Menschenrechte!" ist über den Motiven zu lesen, die auch als Plakate in Flughäfen und Bahnhöfen hängen. Auf einem etwa ist ein großer Schuh abgebildet, auf dem drei kleine Arbeiter hantieren, in offenbar maroden Gebäuden, neben Fässern, aus denen gelbes Chemiegebräu läuft.

Unternehmen, so wird weiter erklärt, hätten bei der Herstellung ihrer Produkte auf elementare Rechte wie existenzsichernde Löhne, Vereinigungsfreiheit und das Recht auf körperliche Unversehrtheit zu achten - "in Deutschland und weltweit". Gut zwei Millionen Euro hat die Kampagne gekostet, inklusive einer extra dafür eingeschalteten PR-Agentur.

