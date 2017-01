SPD-Altkanzler Schröder Eine neue Liebe

Zu den liebsten Geschichten, die Gerhard Schröder in diesen Tagen erzählt, gehört die Geschichte seiner missglückten Weihnachtskarte. Er ist kein Freund großer selbst geschriebener Texte. Aber diesmal, vor Weihnachten, verfasste er eigenhändig einen Weihnachtsgruß. "Frohe Weihnachten" sollte da stehen, bevor er seinen "Gerhard Schröder" daruntersetzte. Aber dann schrieb er, ohne den Fehler zu bemerken, "Frohe Weinachten", ohne h.

Es ist eine Geschichte, die man normalerweise nicht freiwillig erzählt. Aber Schröder hat noch nie gemacht, was man sollte. Er sitzt gut gelaunt in seinem Berliner Büro, das ihm als Bundeskanzler a.D. für den Rest seines Lebens zusteht, ebenso wie mehrere Mitarbeiter und die Bodyguards, ein kleiner Hofstaat, der ihm erlauben soll, über den Dingen zu stehen, im lebenslangen Dienst für die Bundesrepublik Deutschland.

Es ist in Schröders Erzählung nicht ganz klar, wie es passierte, aber irgendwann machte die Geschichte von seiner Weihnachtspost in Hannover die Runde, und dann erfuhr auch der niedersächsische Legasthenikerverband von der Karte. Der Verband nutzte postwendend die Gelegenheit, so Schröder, und schrieb ihm einen Brief. Er macht eine kurze Pause, damit die Pointe seiner Geschichte besser zur Wirkung kommt: "Sie haben mir Rechtschreibhilfe angeboten, auf Lebenszeit."

Ein Scherz auf seine Kosten, über den er herzlich lachen kann. Aber von seinen Schwächen hat sich Schröder nie zurückhalten lassen. Es ist für ihn eine Demonstration seiner Stärke, maximale Souveränität. Er kann sie sich jetzt leisten.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.