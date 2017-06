Ex-Kanzler als Fußballboss Gerd Schröder unplugged

Der Altkanzler hat einen festen Platz in der HDI Arena, ganz oben auf dem Balkon der VIP-Loge "G6", die er mit fünf Freunden gemietet hat, direkt neben der Tür zum Hospitality-Bereich. Es ist der beste Platz der Loge, weil ihm die Hostessen über die Schulter hinweg einen Pappbecher Weißwein reichen können oder, falls er sich mal einen Nachtisch wünscht, ein Mini-Magnum.

Wenn er kommt, sitzt er immer dort, Platz 5, Reihe R2. Aber an diesem Sonntag, dem wichtigsten der Saison, an dem Hannover 96 im Spiel gegen den Tabellenführer VfB Stuttgart sich den Aufstieg in die Bundesliga so gut wie sichern wird, bleibt sein Platz leer.

Er wird später sagen, dass er trotzdem dabei war, ohne im Stadion zu sein. Dass er am Tag des Spiels auf Rhodos zwischenlandete, nachdem er im Auftrag des deutschen Tunnelbauers Herrenknecht in die Türkei gereist war. Seine "Jungs", wie er seine Sicherheitsbeamten nennt, hätten dafür gesorgt, dass er im Hotel das Spiel live auf Sky verfolgen konnte. So habe er alles miterlebt, das Tor, den Schlusspfiff, den Jubel. Danach habe er sofort Martin Kind angerufen, den Vereinspräsidenten, um ihm zum Sieg zu gratulieren. Soll keiner denken, dass er nichts mitbekommt, nur weil er nicht da ist.

Seit einem halben Jahr ist Gerhard Schröder, 73, Aufsichtsratsvorsitzender seines Heimatvereins Hannover 96. Es ist ein Posten, der ihm eigentlich nur erlaubt, die Finanzen zu überprüfen. Ein besserer Buchhalterjob. Aber wer glaubt schon, dass Gerhard Schröder freiwillig einen Buchhalterjob macht?

