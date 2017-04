Psychiater und Gerichtsgutachter "Unglück, Liebe, Rache - alles live"

Kröber, 66, leitete 20 Jahre lang das Institut für Forensische Psychiatrie der Charité in Berlin und die dazugehörige Ambulanz, die Hochrisikotäter nach ihrer Entlassung betreut. Bekannt wurde der Wissenschaftler durch Gutachten in aufsehenerregenden Strafprozessen. Seit seiner Emeritierung im Herbst 2016 ist er weiter als Gutachter und in der Forschung aktiv.

SPIEGEL: Herr Professor Kröber, seit Jahrzehnten schauen Sie in menschliche Abgründe. Bekommen Sie nie genug vom Seelenleben der Verbrecher?

Kröber: Nein. Die Forensik erweitert die menschliche Erfahrung in Lebensbereiche, die man als braver Bürger nie kennenlernt. Ich war nie im Puff, aber ich konnte mir von Zuhältern viel darüber erzählen lassen, wie der Beruf des Wirtschafters dort ausgeübt wird - mit psychologischem Know-how und dem Baseballschläger. Ich brauche keine Krimis zu lesen, ich kriege alles live: Unglück, Liebe, Rache.

SPIEGEL: Ist der Gutachter der Freund oder der Feind des Menschen, den er beurteilen soll?

Kröber: Er ist Arzt. Er stellt Diagnosen und Kriminalprognosen.

SPIEGEL: Sie sehen sich als unabhängig - sind Sie auch unbeeinflusst vom Zeitgeist?

Kröber: Gerade die Psychiatrie ist davon nicht frei. Als ich mich 1983 bei dem berühmten Professor Wilfried Rasch um eine Assistentenstelle in der Forensischen Psychiatrie der Freien Universität Berlin bewarb, fragte der mich als Erstes: Wie oft sind Sie denn der Justiz schon in den Arm gefallen? Vielen ging es damals darum, die Angeklagten vor dem Zugriff der Justiz zu retten. Resozialisierung war der Zentralbegriff. Das ist passé. Seit 20 Jahren geht der Mainstream des Fachs in Richtung Sicherheit vor dem Täter.

SPIEGEL: Hat man damals die Frage nach der Schuldfähigkeit anders beantwortet?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.