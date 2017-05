Familienstreit bei Germania "Mein Vater würde sich im Grabe umdrehen"

Germania umweht seit ihrer Gründung die Aura des Geheimnisvollen: Kritische Betriebsräte, die gern Interna ausplaudern, gibt es in dem Unternehmen nicht, indiskrete Führungskräfte schon gar nicht. Auch Firmenchef und Hauptgesellschafter Karsten Balke äußert sich nur selten in der Öffentlichkeit. Seit ihrer Gründung vor rund 30 Jahren bleibt die drittgrößte deutsche Linienfluglinie Außenstehenden damit quasi verschlossen.

Und das will etwas heißen: Immerhin betreibt Germania bald 29 Jets zu Mittelmeerzielen, aber auch zu Exoten-Destinationen wie Erbil im Irak oder ins finnische 6300-Einwohner-Kaff Kittilä. Zudem besorgt die Fluglinie für Airbus den Werkverkehr und hat bei dem Hersteller Jets im Wert von rund 2,5 Milliarden Euro bestellt.

Die Verschwiegenheit hat offenbar einen Grund, so richtig gut läuft es nicht im Unternehmen. Das Eigenkapital ist negativ, allein in den vergangenen vier Jahren häufte die Gesellschaft mit 900 Beschäftigten bei einem Jahresumsatz von zuletzt 425 Millionen Euro Verluste von knapp 45 Millionen Euro an. Das geht aus Pflichtmitteilungen im "Bundesanzeiger" hervor.

Neuerdings gibt es allerdings Möglichkeiten, weitaus delikatere Informationen über die eigentümergeführte Firma zu erhalten: öffentliche Gerichtsverhandlungen und Urteile - die ungeahnte Einblicke in das Innenleben von Germania erlauben. Und in den Familienzwist.

