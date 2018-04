Gerry Adams über Nordirland und den Brexit "Ich bin überzeugt, dass der bewaffnete Kampf legitim war"

Mehr als 3600 Tote, rund 50.000 Verletzte: Der Nordirlandkonflikt, beschönigend "Troubles" genannt, war einer der blutigsten Bürgerkriege in der jüngeren Geschichte Europas. Vor 20 Jahren, am 10. April 1998, wurde er mit dem Karfreitagsabkommen von Belfast offiziell beendet. Überwiegend katholische Republikaner, die eine Wiedervereinigung mit Irland anstreben, und überwiegend protestantische Unionisten, die Nordirland als legitimen Teil des britischen Königreichs betrachten, reichten sich erstmals die Hand zum Frieden. Die IRA (Irish Republican Army) - je nach Sichtweise Terrorgruppe oder Freiheitskämpfer - stimmte ihrer Entwaffnung zu. Republikaner und Unionisten bildeten eine gemeinsame Regionalregierung, die mehrfach zerbrach, zuletzt Anfang 2017. Auf beiden Seiten gibt es bis heute bewaffnete Gruppen, die den Friedensprozess torpedieren. Gerry Adams, 69, war einer der Architekten des Karfreitagsabkommens. Er war 34 Jahre lang Chef der republikanischen Partei Sinn Féin, die als politischer Arm der IRA galt. Adams sitzt für sie im Dubliner Parlament. Britische Behörden behaupten bis heute, er sei auch Kommandant der IRA gewesen. Adams bestreitet das.

SPIEGEL: Herr Adams, 20 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen sind republikanische und unionistische Parteien tief zerstritten, die Gewalt auf den Straßen nimmt zu. Sieht so Frieden in Nordirland aus?

Adams: Ich würde die Situation nicht überbewerten. In jeder deutschen Großstadt gibt es heutzutage vermutlich mehr Gewalt als im Norden der irischen Insel.

SPIEGEL: Paramilitärische Racheakte sind in Deutschland eher selten. In Nordirland haben sie in den letzten vier Jahren um 60 Prozent zugenommen.

Foto-Essay

Bobbie Hanvey hat den Nordirland-Konflikt 35 Jahre lang als Pressefotograf beobachtet. Für den SPIEGEL hat er seine historischen Aufnahmen kommentiert.

Adams: Das sind Überbleibsel der Vergangenheit. Bei den Tätern handelt es sich um Leute, die auf eigene Faust handeln. Sie sind nicht wirklich schlagkräftig, und sie haben keine Unterstützung in der Bevölkerung. Die IRA war dagegen sehr populär und in der Lage, Krieg gegen die britischen Besatzer zu führen. Das ist glücklicherweise vorbei. Die IRA ist verschwunden.

SPIEGEL: Im aktuellen Konflikt mischt eine Gruppe mit, die sich "Neue IRA" nennt. Wer ist das?

