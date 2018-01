Geschlechterrollen und Sexualität Was ist weiblich, was männlich?

Schon seltsam, dass sich Deutschland so fortschrittlich zeigt im Moment. Janas Eltern sind ein bisschen verwundert, aber voller Respekt. Deutschland hat einen Schub in Richtung Moderne gemacht, Deutschland ist bereit, anzuerkennen, dass es Menschen wie ihr Kind gibt.

Die Niederlande, wo sie mit Jana leben, sind noch nicht so weit.

Man sieht Jana nicht an, dass sie einer jener Menschen ist, die Dinge infrage stellen durch ihre schiere Existenz. Jana weiß es und sagt Sätze darüber, die zu klug sind für ihre elf Jahre, sie sagt: "Ich finde es blöd, dass die Leute bestimmen wollen, was normal ist und was nicht. Es gibt doch nicht nur Mann und Frau." Es gibt auch Menschen wie sie.

Jana, so soll sie auf Wunsch der Eltern hier genannt werden, sei als Junge geboren - so stand es in ihren Papieren, obwohl ihr Körper widersprüchliche Signale gibt: Der Chromosomensatz ist männlich, aber sie sah aus wie ein Mädchen. Die Ärzte begriffen ihren Zustand als Krankheit, und weil Janas Eltern ihnen und den Dokumenten glaubten, wurde das vierjährige Kind in Richtung "männlich" operiert. Jetzt ist da die Andeutung eines Penis, wo vorher keiner war.

Jana sagt: "Ich bin aufgewacht, damals im Krankenhaus, ich wurde durch einen Gang geschoben in einen grellen Raum, da standen andere Betten. Ich konnte meine Beine nicht bewegen, ich hatte Hunger, und es tat weh."

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.