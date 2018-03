Zucker- und Smartphone-Stress Warum ein Berliner Start-up kollektiv fastet

Das Start-up Casper verkauft Matratzen. Ausgerechnet Matratzen. Symbol für Schlaf, Entspannung, lang gestrecktes Nichtstun. Doch das Berliner Team, das europaweit ein Schaumstoff-Latex-Modell hypt, war alles andere als entspannt.

Constantin Eis, der Global Managing Director, sitzt in seinem Büro in einem Hinterhof in der Nähe der Hackeschen Höfe und erzählt genervt von Meetings, die ewig dauerten, weil Mitarbeiter bei Vorträgen einfach nicht zuhörten.

Neulich erst präsentierte ein Referent ein neues Tool. Schon nach wenigen Minuten hatten sich die ersten Zuhörer via Smartphone in die virtuelle Welt abgesetzt.

Da ist der Plan vom Fastenmonat entstanden.





Im Januar sind sie gestartet. Ein Experiment, abgeguckt bei den Großen im Silicon Valley. Vier Wochen lang hat das Team zumindest stundenweise verzichtet - auf die ständige digitale Dröhnung, die hier der Normalzustand ist.

Aber auch auf Kalorienbomben - Süßigkeiten kiloweise -, mit denen sich das Team sonst leistungsfähig hält. "Wir hoffen", sagt Eis, "dass wir durch Detox, Entgiftung, eine bessere Meetingkultur bekommen."

