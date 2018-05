Daten zur Gewaltkriminalität Wie sicher ist Deutschland?

In jedem Frühjahr stellt der Bundesinnenminister die Polizeiliche Kriminalstatistik vor. Die Präsentation ist das Hochamt der Innenpolitik, nächste Woche ist es wieder so weit. Mit ihrer Auslegung der Zahlen des Vorjahrs gibt die Politik den Ton der Kriminalitätsdebatten vor, die unweigerlich folgen.

"Besorgniserregend" nannte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière im April 2017 die zunehmende "Verrohung der Gesellschaft". Sie sei zu spüren "in der Alltagskriminalität, in der politisch motivierten Kriminalität, rechts, links und von Ausländern". Mord und Totschlag: plus 14,3 Prozent, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung: plus 12,8 Prozent. Gewaltkriminalität von Jugendlichen: plus 12 Prozent - jede Zahl ein Argument für de Maizières Law-and-Order-Linie.

Wer anschließend in TV-Talkrunden blickte, konnte den Eindruck gewinnen, Deutschland versinke in Chaos und Gewalt. Ein halbes Jahr später zog die AfD in den Bundestag ein.

In diesem Jahr haben die Bundesländer einen neuen Ton angeschlagen. In seltener Klarheit präsentierten sie Erfolge: Bundesweit ging die gemeldete Gewaltkriminalität um 2,4 Prozent zurück, in Hamburg sogar um fast 9 Prozent. In Bayern, sagt der dortige Innenminister Joachim Herrmann, lebe man sicherer als im Rest der Republik, aber auch sicherer als im vergangenen Jahr oder vor 30 Jahren. Das müsse man denen entgegenhalten, "die mit Fake News unterwegs sind und die Mär verbreiten, alles werde immer schlimmer". Eben noch Besorgnis über zweistellige Anstiege bei Gewalttaten, jetzt Entwarnung - ob das die Bürger überzeugen wird?

