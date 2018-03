Expertin für gewalttätige Frauen Wie man eine Psychopathin erkennt

Früher hieß es, hinter jedem erfolgreichen Mann stünde eine starke Frau. Diese Weisheit stammt aus einer fernen Zeit, als die Dominanz des männlichen Geschlechts noch unangefochten war. Inzwischen muss der Spruch womöglich berichtigt werden: Hinter vielen verkorksten Männern stehen Frauen, die ähnlich gestört sind.

In einer Stadt im Ruhrgebiet sitzt die Psychologin Lydia Benecke in einem schmucklosen Raum und sagt: "Feministinnen hassen mich dafür, aber ich sage es trotzdem: Emotionale und sexuelle Misshandlungen an Männern, die von Frauen begangen werden, bleiben auch in unserer scheinbar aufgeklärten Gesellschaft häufig unentdeckt."

Das ist ein Satz, der irritiert; insbesondere in Zeiten von #MeToo, in denen Frauen erstmals in größerer Zahl von ihren Missbrauchserfahrungen mit Männern berichten.

Benecke gehört zu den Shootingstars in der deutschen Psychologenszene. Ob im ZDF bei "Markus Lanz", in der ARD bei "Brisant" oder im Sat.1-Frühstücksfernsehen: Die Expertin ist auf allen Kanälen präsent und deutet eloquent das Böse - etwa von der Art, wie es sich in dem "Horrorhaus" von Höxter zugetragen hat. Dort quälten Wilfried W. und Angelika W. gemeinsam über Jahre mehrere Frauen, mindestens zwei ihrer Opfer starben.

Benecke sitzt dem Bösen aber auch Aug in Aug gegenüber. Sie gilt als unerschrockene Therapeutin, welche die Konfrontation mit den ganz schweren Fällen nicht scheut. An diesem Tag betreut sie Gewaltverbrecher, die in einer Strafanstalt im Ruhrgebiet einsitzen.

