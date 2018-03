Eingeschlossene in Ghuta "Leben wir eigentlich noch?"

Dröhnende Einschläge, die Explosionen der Raketen der russischen und syrischen Jets, zerfetzte Leiber und die in weißen Staub gehüllten Davongekommenen, die wie Untote durchs apokalyptische Zwielicht irren - das ist Ost-Ghuta in diesen Tagen, jenes fast pausenlos bombardierte Areal der Vorstädte nordöstlich von Damaskus. Seit fast fünf Jahren wird es vom Regime Baschar al-Assads belagert.

Noch etwa 380.000 Menschen leben hier, vergangene Woche starben mehr als 350 Menschen in vier Tagen, 1850 wurden verletzt. Es wird sturmreif geschossen für die finale Offensive, um das letzte Rebellengebiet nahe der Hauptstadt zu erobern.

Hinter dem Lärm der Detonationen und dem abstrakten Grauen der Zahlen verblasst leicht, was all dies für jene bedeutet, die in Ost-Ghuta noch leben. Die Geschichten der Einzelnen schaffen es kaum noch nach draußen: weil viele Menschen tagelang nicht mehr die selbst gegrabenen Behelfsbunker unter den Häusern verlassen; weil die Internetzugänge zerstört werden sowie die Generatoren. Es gibt ohnehin kaum noch Diesel, um sie zu betreiben. Mit den Menschen da drin zu sprechen ist für Journalisten schwierig geworden. Gespräche kommen nur über eine immer wieder kollabierende Internetverbindung zustande.

Sie erzählen Geschichten wie die des siebenjährigen Amar, der seinen Lebensmut verloren hat, als sein Vater starb, der Wochen später verstummte, als sein bester Freund in der Kellerschule "Hoffnung" im Ort Duma starb. Der nur noch malte, wie Hanan Halim erzählt, die ihn in einem Zentrum für traumatisierte Kinder betreute: "Ganz stumm hat er immer wieder die beiden Motive gemalt: seinen Vater, wie er läuft. Seinen Freund, wie er tot auf der Erde liegt. Vorher war er ein lebhaftes Kind, trotz der Belagerung." Bis auch er nun umkam, als eine Bombe den Keller einstürzen ließ, in dem Amar Schutz gesucht hatte.

