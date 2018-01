Verzweiflungstat Sohn, wo bist du?

Es war ein Morgen im Oktober, fast drei Monate nachdem sein Sohn im Joshua-Tree-Nationalpark verschollen war, als Gilbert Orbeso in staubiger Wüste, zwischen Sand und Felsformationen, eine Spur zu ihm entdeckte.

Orbeso, 47 Jahre alt, ein dunkelhaariger, durchtrainierter Mann, eigentlich Fitnesstrainer in Los Angeles, schleppte sich durch die Hitze, da sah er in der Ferne, wie eine Fata Morgana, an einem Kaktus hängend die Baseballmütze seines Sohnes. Er folgte der Fährte, stieß auf Brotpapier und Plastikflaschen, etwas in ihm glaubte noch immer an ein gutes Ende. Dann blickte er in einen Abgrund.

80 Tage lang hatte Gilbert Orbeso in der Wüste nach seinem einzigen Sohn Joseph gesucht. 80 Tage waren vergangen, seit Parkwächter ihn und seine Freundin Rachel dort zum letzten Mal gesehen hatten.

Orbeso erzählt davon am Telefon, von Hoffnung und Verzweiflung, von der Besessenheit eines Vaters, der sein Kind nicht aufgeben kann, ehe er es gefunden hat.

Alles begann am 27. Juli dieses Jahres, als Joseph Orbeso, 22, gemeinsam mit seiner Freundin Rachel Nguyen, 20, in den Joshua-Tree-Nationalpark aufgebrochen war. Beide studierten in Kalifornien, beide wollten Unternehmensberater werden, beide waren schon im Hochgebirge der Anden gewandert, aber noch nie in einer Wüste.

